Nach verspielter Meisterschaft: Messi warnt vor Champions-League-Aus

Köln (SID) - Weltstar Lionel Messi hat seine Mitspieler beim FC Barcelona nach der verspielten spanischen Meisterschaft in einer wahren Brandrede vor dem frühen Aus in der Champions League gewarnt. "Wenn wir so weiter machen, wird es schwierig, die Champions League zu gewinnen. Wenn wir um den Titel mitspielen wollen, müssen wir vieles ändern - sonst scheiden wir schon gegen Napoli aus", betonte Messi (33) nach dem 1:2 gegen CA Osasuna.

Messi richtet Warnung an die Mitspieler © SID

Barca empfängt den SSC Neapel nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel am 8. August zum zweiten Duell. Sollten sich die Katalanen durchsetzen, würden sie beim Finalturnier in Lissabon zunächst wohl auf Bayern München treffen, das sein Hinspiel beim FC Chelsea 3:0 gewonnen hat.