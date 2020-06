Nach vier Monaten: Reus zurück im Mannschaftstraining

Köln (SID) - Kapitän Marco Reus vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund ist am Dienstag wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Wie der Verein bekannt gab, absolvierte der 31-Jährige am Dienstagvormittag die komplette von Trainer Lucien Favre geleitete "lockere Mannschaftseinheit". In den nächsten Tagen soll der Offensivstar "große Teile des Mannschaftstrainings absolvieren und sukzessive an seinem Comeback arbeiten", hieß es auf der BVB-Website.

Trainiert wieder mit der Mannschaft: Marco Reus © SID

Reus hatte sich Anfang Februar eine Muskelverletzung zugezogen. In verschiedenen Medien wurde über sein Saison-Aus spekuliert. Ob der Nationalspieler am Samstag gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr/Sky) bereits eine Option sein könnte, gab der Verein nicht bekannt.