Nach vier Spielen ohne Sieg: TSG-Trainer Schreuder will Stürmer holen

Sinsheim (SID) - Trainer Alfred Schreuder vom Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim will auf die derzeitige Schwächephase mit offensiven Verstärkungen in der Winterpause reagieren. "In der Box fehlt uns die Qualität. Da brauchen wir noch ein, zwei Spieler, die die Übersicht bewahren", sagte der Niederländer nach dem 2:4 (1:1) zum Auftakt des 15. Spieltags gegen den FC Augsburg.

Schreuder will Verstärkungen in der Offensive © SID

Schreuder gab zu Protokoll, dass er täglich mit Sportchef Alexander Rosen im Austausch sei. Konkrete Namen möglicher Neuverpflichtungen nannte der Coach allerdings nicht. "Das müssen wir sehen. Wir werden nur etwas machen, wenn es uns stärker macht, sonst nicht", äußerte der Nachfolger von Julian Nagelsmann.

Durch die Niederlage gegen den FCA haben die Kraichgauer nur einen Punkt aus den zurückliegenden vier Spielen geholt. Von einer Krise will bei der TSG, die 21 Punkte auf dem Konto hat, aber niemand sprechen. "Wir bleiben ruhig", sagte Schreuder: "Natürlich ist noch Luft nach oben. Aber wir machen viele Sachen sehr gut."