Nach zuletzt fünf Niederlagen: Nowitzki siegt mit Dallas

Sacramento (SID) - Basketball-Superstar Dirk Nowitzki hat mit den Dallas Mavericks in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach fünf Niederlagen in Serie siegte der Meister von 2011 in der nordamerikanischen Profiliga NBA bei den Sacramento Kings mit 103:97. Der 39 Jahre alte Würzburger, der zuletzt aufgrund einer Sehnenentzündung im linken Knie nur Teile des Trainings absolviert hatte, erzielte fünf Punkte und holte acht Rebounds.

Dirk Nowitzki hatte wieder einmal Grund zum Jubeln © SID

Bester Werfer der Texaner, die keine Chance mehr auf das Erreichen der Play-offs haben, war Harrison Barnes mit 20 Zählern. Der deutsche Nationalspieler Maximilian Kleber kam auf sechs Punkte und neun Rebounds.

Ohne den am Fuß verletzten Nationalspieler Paul Zipser kassierten die Chicago Bulls hingegen ihre sechste Niederlage in Folge. Der sechsmalige Champion musste sich den Houston Rockets mit 86:118 geschlagen geben. Auch die Bulls können die Play-offs nicht mehr erreichen.