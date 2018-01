Nach zwei Tagen Regenpause: Görges im Halbfinale von Auckland

Auckland (SID) - Auch eine zweitägige Regenpause hat Julia Görges nicht aus dem Tritt gebracht: Deutschlands derzeit beste Tennisspielerin hat beim WTA-Turnier in Auckland/Neuseeland nach langer Wartezeit das Halbfinale erreicht. In der Runde der letzten Acht besiegte die 29-Jährige aus Bad Oldesloe am Samstagmittag (Ortszeit) die Slowenin Polona Hercog 6:4, 6:4.

Görges steht im Viertelfinale von Auckland © SID

Aufgrund der Verschiebungen im Ablauf geht es für die Nummer zwei der Setzliste nun Schlag auf Schlag: Bereits wenige Stunden nach ihrem Viertelfinale muss die Weltranglisten-14. in der Vorschlussrunde gegen die Tschechin Barbora Strycova oder Hsieh Su-Wei aus Taiwan antreten.