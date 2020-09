Nachfolger von Koeman: De Boer neuer Bondscoach

Köln (SID) - Ex-Profi Frank de Boer tritt bei der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft die Nachfolge des zum FC Barcelona abgewanderten Bondscoaches Ronald Koeman an. Das teilte der nationale Verband KNVB am Mittwochabend mit. Der 50-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag und wird am 7. Oktober beim Länderspiel gegen Mexiko sein Debüt geben.

Frank de Boer folgt auf Ronald Koeman © SID

Laut Direktor Eric Gudde hatte der KNVB außer beim 112-maligen Nationalspieler de Boer auch bei Peter Bosz vom Bundesligisten Bayer Leverkusen und dem schon einmal als Nationaltrainer tätigen Ex-Europameister Frank Rijkaard angefragt. Beide hätten allerdings kein Interesse an der Aufgabe bei der Elftal gehabt, hatte Gudde dem TV-Sender NOS gesagt.

De Boer hatte den niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam als Trainer zu vier Titelgewinnen nacheinander geführt. Bei seinen späteren Engagements als Coach von Inter Mailand, Crystal Palace und Atlanta United hatte der frühere Abwehrspieler weniger Erfolg und musste seine Posten vorzeitig räumen.