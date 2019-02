Nachholspiel in Aue: Modeste wohl weiterhin nur Joker

Köln (SID) - Torjäger Anthony Modeste muss sich voraussichtlich im Nachholspiel des Fußball-Zweitligisten 1. FC Köln am Mittwoch (19.30 Uhr/Sky) bei Erzgebirge Aue weiterhin mit der Rolle als Joker begnügen. Trainer Markus Anfang gibt wohl erneut den beiden anderen Angreifern Simon Terodde (23 Saisontreffer) und Jhon Cordoba (11 Tore) den Vorzug.

Modeste bleibt trotz seinem Doppelpack am Samstag Joker © SID

"Ich habe mit Tony gesprochen und auch mit Simon und Jhon. Wir müssen eine Mannschaft aufstellen, die hundert Prozent geben kann, aber wir müssen auch nachlegen können. Tony will, ist aber auch realistisch", sagte Anfang auf der Pressekonferenz am Montag. Beim 3:1 gegen den SV Sandhausen am vergangenen Samstag hatte Modeste nach seiner Einwechslung einen Doppelpack geschnürt.

Kritik an der Leistung der Mannschaft des Tabellenzweiten beim schmeichelhaften Erfolg gegen Sandhausen lässt der Coach nicht gelten. "Ich stelle mich zu hundert Prozent vor meine Mannschaft. Das sind meine Jungs", betonte Anfang, "sie dürfen auch mal einen schlechten Tag haben. Entscheidend ist, dass sie gegen Sandhausen trotzdem die Partie gedreht haben. Mit Wille und Leidenschaft."

Der FC will in Aue nachlegen und kann sogar die Spitzenposition vom Hamburger SV erobern. Anfang: "Dass wir am Mittwoch Erster werden können, ist für mich nur eine Randerscheinung. Wichtig ist, am Ende der Saison oben zu stehen."

Aue habe zu Hause Union Berlin, Arminia Bielefeld, Holstein Kiel und den FC St. Pauli geschlagen. "Sie sind sehr heimstark. Das wird eine Herausforderung", so Anfang, der in Sachsen auf Niklas Hauptmann, Matthias Lehmann und Lasse Sobiech verzichten muss.