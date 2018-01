Nachtslalom in Schladming: Hirscher vor Kristoffersen, Deutsche enttäuschen

Schladming (SID) - Marcel Hirscher (Österreich) hat mit einem Sieg beim spektakulären Nachtslalom in Schladming mit seinem großen Landsmann Hermann Maier gleichgezogen. Angetrieben von angeblich 50.000 Zuschauern am Rande der Planai lag der Rekord-Gesamtweltcupsieger bei seinem 54. Sieg im Weltcup am Ende 0,39 Sekunden vor seinem Dauerrivalen Henrik Kristoffersen (Norwegen), der nach seiner Zieldurchfahrt in höchstem Maße erbost war, weil er während seines Finallaufs mit Schneebällen beworfen worden war.

Marcel Hirscher führt knapp vor Henrik Kristoffersen © SID

Den dritten Rang belegte wie am Sonntag in Kitzbühel, als Kristoffersen die Serie von Hirscher von fünf Slalom-Siegen nacheinander gestoppt hatte, der Schweizer Daniel Yule (+2,13 Sekunden). Die deutschen Fahrer Linus Straßer (München), Dominik Stehle (Obermaiselstein) und Fritz Dopfer (Garmisch) enttäuschten beim letzten Slalom vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar) auf den Rängen 18, 19 und 20.