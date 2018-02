Nackenprobleme: Boll-Aufgabe eine Vorsichtsmaßnahme

Düsseldorf (SID) - Die Aufgabe des Tischtennis-Rekordeuropameisters Timo Boll im Champions-League-Spiel seines Klubs Borussia Düsseldorf am Freitag wegen Nackenproblemen ist eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Die Verletzung "scheint nicht so schlimm zu sein, aber die Angst war groß nach meinem Bandscheibenvorfall vor eineinhalb Jahren", teilte Boll bei Facebook mit. Auch der Einsatz des Weltranglistendritten am Sonntag im Bundesliga-Heimspiel gegen Werder Bremen sei nicht gefährdet.

Vorsichtsmaßnahme: Timo Boll musste am Freitag aufgeben © SID

Boll hatte in der Königsklasse im Duell mit UMMC Jekaterinburg vor seinem zweiten Einzel plötzlich Schmerzen im Nacken verspürt. Zwar hatte Boll noch den ersten Satz bestritten, danach mit Blick auf seine langwierigen Probleme in diesem Bereich bei Olympia 2016 und der EM wenige Wochen darauf in Russland vorsichtshalber aufgegeben. Im Anschluss ließ sich Boll umgehend physiotherapeutisch behandeln.