Nadal als erster Spieler fürs ATP-Finale qualifiziert

Wimbledon (SID) - Der 18-malige Grand-Slam-Sieger Rafael Nadal hat sich durch seinen Halbfinaleinzug in Wimbledon als erster Tennisspieler für das ATP-Finale (10. bis 17. November) in London qualifiziert. Der Spanier bekommt durch die Qualifikation für die Vorschlussrunde 720 Punkte gutgeschrieben und kann in der Jahreswertung 2019 nicht mehr aus den Top Acht fallen.

Nadal ist für das ATP-Finale am Saisonende qualifiziert © SID

Das ATP-Finale ist in jedem Jahr das letzte große Einzelturnier. Die besten acht Spieler der Saison sind qualifiziert, Titelverteidiger ist nach seinem Triumph im Vorjahr der Hamburger Alexander Zverev. Deutschlands bester Spieler muss nach einem bislang durchwachsenen Jahr aber noch um die erneute Qualifikation bangen.