Nadal denkt nicht an Verletzungen: "Mache mir keine Sorgen"

Paris (SID) - Trotz seiner Verletzungshistorie beim ATP-Masters in Paris richtet French-Open-Sieger Rafael Nadal vor seiner insgesamt achten Teilnahme den Blick nach vorn. "Ich bin hier, um mein bestes Tennis zu zeigen und nicht, um mir Sorgen darüber zu machen, ob ich mich in der Vergangenheit verletzt habe und wie das passiert ist", sagte der Spanier vor Turnierbeginn am Montag.

Nadal konnte das Turnier in Paris noch nie gewinnen © SID

Nadal konnte das Hartplatzturnier, das 14 Kilometer entfernt von Roland Garros in der Bercy-Arena ausgetragen wird, bislang noch nicht gewinnen und stand erst einmal im Endspiel. Bei seinen bisher letzten beiden Auftritten beim Paris Masters musste der heute 34-Jährige jeweils verletzt aufgeben: 2019 vor dem Halbfinale gegen Denis Shapovalov (Kanada) und 2017 vor dem Viertelfinale gegen Filip Krajinovic (Serbien).

Nadal, der coronabedingt in den vergangenen sieben Monaten nur zwei Turniere spielte, wird auch bei den ATP-Finals in London (10. bis 17. November) mitmischen. Nach seinem 13. Triumph bei den French Open vor knapp drei Wochen hatte Nadal noch damit geliebäugelt, die kommenden Hartplatzveranstaltungen auszulassen. Der an Nummer eins gesetzte Nadal greift in Paris nach einem Freilos erst in der zweiten Runde ein und trifft entweder auf Krajinovic oder auf Landsmann Feliciano Lopez.