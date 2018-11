Nadal erfolgreich am Knöchel operiert

Madrid (SID) - Der Weltranglistenzweite Rafael Nadal ist am Dienstag erfolgreich an seinem lädierten rechten Knöchel operiert worden. "Danke für die vielen Nachrichten und Genesungswünsche, die ich in den vergangenen Tagen erhalten habe", twitterte der 32-Jährige: "Die Operation ist gut verlaufen, ich bin bereits wieder zu Hause."

Rafael Nadal wurde erfolgreich am Knöchel operiert © SID

Bei dem Eingriff war ein freier Gelenkkörper im rechten Sprunggelenk entfernt worden. Das und eine nach wie vor nicht ausgeheilte Bauchmuskelzerrung hatten den Spanier zur Absage für das ATP-Saisonfinale in London (11. bis 18. November) gezwungen.