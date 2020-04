Nadal glaubt an längere Tennis-Pause

Köln (SID) - Tennisstar Rafael Nadal glaubt aufgrund der globalen Ausrichtung seines Sports nicht an eine baldige Fortsetzung der Saison. "Tennis ist ein globaler Sport. Wir reisen von Land zu Land, dabei sind viele Menschen unterwegs", sagte der Spanier in einem Radiointerview mit Onda Cera: "Es scheint mir schwierig, dass irgendein großes Turnier kurz- oder mittelfristig stattfinden wird."

Tennisstar Rafael Nadal glaubt an längere Pause © SID

Wegen der Coronapandemie wurde bereits Wimbledon abgesagt. Die French Open sind verlegt worden (20. September bis 4. Oktober), die US Open in New York sollen noch wie geplant stattfinden (24. August bis 13. September).