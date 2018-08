Nadal in Toronto im Finale gegen Tsitsipas

Toronto (SID) - Der Weltranglistenerste Rafael Nadal hat beim ATP-Masters in Kanada zum vierten Mal das Finale erreicht. Der 32-jährige Spanier gewann in Toronto im Halbfinale gegen den Russen Karen Chatschanow 7:6 (7:3), 6:4 und trifft am Abend (22.00 Uhr/Sky) auf den 20-jährigen Griechen Stefanos Tsitsipas.

Rafael Nadal steht beim Masters in Kanada im Finale © SID

Tsitsipas setzte sich in der Runde der besten Vier nach 2:51 Stunden gegen den südafrikanischen Wimbledon-Finalisten Kevin Anderson mit 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (9:7) durch und bezwang damit den vierten Top-Ten-Spieler in Folge. Zuvor hatte Tsitsipas, der am Finaltag Geburtstag hat, gegen Dominic Thiem (Österreich), Novak Djokovic (Serbien) und Alexander Zverev (Hamburg) gewonnen.

Sollte Tsitsipas das Finale gewinnen, wäre er seit Einführung der Weltrangliste 1973 der erste Spieler, der fünf Top-Ten-Spieler in einem ATP-Turnier besiegt (Tour-Finale ausgenommen). "Das darf keine Rolle für mich spielen. Es ist eine ganz normale Partie in einer wunderschönen Stadt", sagte Tsitsipas. Der Grieche steht erstmals im Finale eines Master-Turniers, für Rekordhalter Nadal wäre es Titel Nummer 33 bei einem Event der 1000-Punkte-Kategorie.