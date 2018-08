Nadal in Toronto im Halbfinale und fürs Saisonfinale qualifiziert

Toronto (SID) - Der Weltranglistenerste Rafael Nadal ist beim ATP-Masters in Toronto ins Halbfinale eingezogen und hat sich damit als erster Spieler für das Saisonfinale der acht besten Tennisprofis des Jahres qualifiziert. Der 32-jährige Spanier gewann im Viertelfinale gegen den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic (Kroatien/Nr. 6) 2:6, 6:4, 6:4 und trifft in der Runde der letzten Vier auf den Russen Karen Chatschanow.

Alexander Zverev scheidet im Viertelfinale aus © SID

Chatschanow (22) war zuvor mit seinem 6:3, 6:1-Sieg im Viertelfinale gegen den Niederländer Robin Haase erstmals ins Halbfinale eines ATP-Masters eingezogen.

Das Saisonfinale findet vom 11. bis 18. November erneut in London statt. Nadal wird zum 14. Mal in Folge dabei sein, der Titel fehlt ihm noch in seiner Sammlung. "Ich freue mich, das ist eine großartige Nachricht", sagte er.

Im zweiten Halbfinale von Toronto stehen sich der südafrikanische Wimbledon-Finalist Kevin Anderson und der 19-jährige Grieche Stefanos Tsitsipas gegenüber. Tsitsipas hatte sich am Freitagabend gegen Titelverteidiger Alexander Zverev durchgesetzt.