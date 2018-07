Nadal marschiert ins Achtelfinale von Wimbledon

Wimbledon (SID) - French-Open-Champion Rafael Nadal ist beim Rasen-Major in Wimbledon mit einer beeindruckenden Leistung ins Achtelfinale marschiert. Der spanische Weltranglistenerste bezwang am Samstag Australiens 19 Jahre altes Toptalent Alex de Minaur mit 6:1, 6:2, 6:4.

Gekonnt im Wimbledon-Achtelfinale: Rafael Nadal © SID

Bei seiner 13. Teilnahme am Grand-Slam-Klassiker in London steht Nadal zum achten Mal in der Runde der letzten 16. Im Vorjahr war der 17-malige Major-Sieger dort überraschend am Luxemburger Gilles Muller gescheitert.