Nadal mit weißer Weste ins Viertelfinale

Melbourne (SID) - Tennis-Superstar Rafael Nadal ist mit weißer Weste ins Viertelfinale von Melbourne marschiert. Der 34 Jahre Grand-Slam-Rekordchampion setzte sich mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen den Italiener Fabio Fognini durch und bleibt in der 109. Ausgabe des Turniers ohne Satzverlust. Nadal trifft nun im 43. Major-Viertelfinale seiner Karriere auf den Griechen Stefanos Tsitsipas oder den Italiener Matteo Berrettini.

Souverän ins Viertelfinale: Rafael Nadal © SID

"Ich bin froh über den Sieg, der mein Selbstvertrauen weiter wachsen lässt", sagte Nadal und zeigte sich auch zufrieden mit seiner Fitness: "Mein Rücken hält etwas besser."

Mit seinem zweiten Titel bei den Australian Open nach 2009 würde sich Nadal in der Grand-Slam-Rekordliste allein an die Spitze vor Roger Federer (Schweiz) setzen. Auch wäre er damit der erste Spieler in der Ära des Profitennis (seit 1968), der jedes der vier wichtigsten Turniere der Welt zweimal gewonnen hat. Federer fehlt wegen zweier Knie-Operationen seit über einem Jahr auf der Tour und peilt im März in Doha sein Comeback an.