Nadal ohne Satzverlust im Achtelfinale der US Open

New York (SID) - Der 18-malige Grand-Slam-Champion Rafael Nadal steht ohne Satzverlust im Achtelfinale der US Open. Der Weltranglistenzweite aus Spanien bezwang in der dritten Runde den Südkoreaner Chung Hyeon locker 6:3, 6:4, 6:2. In der Runde der besten 16 trifft Nadal auf John Isner (USA/Nr. 14) oder Marin Cilic (Kroatien/Nr. 22), der das Turnier in Flushing Meadows 2014 gewonnen hatte.

Rafael Nadal steht im Achtelfinale der US Open © SID

In der ersten Runde hatte Nadal den Australier John Millman glatt in drei Sätzen geschlagen, zu seiner zweiten Partie musste der French-Open-Sieger wegen des verletzungsbedingten Rückzugs seines Gegners Thanasi Kokkinakis nicht antreten. Nadal hat in New York schon dreimal den Titel geholt.