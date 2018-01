Nadal ohne Satzverlust in der dritten Runde von Melbourne

Melbourne (SID) - Vorjahresfinalist Rafael Nadal hat sich auch in seinem zweiten Match bei den Australian Open in Melbourne keine Blöße gegeben und steht ohne Satzverlust in der Runde der besten 32 Spieler des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres. Der 31 Jahre alte Spanier, der aufgrund von Knieproblemen in der Vorbereitung kein offizielles Match gespielt hatte, gewann gegen Leonardo Mayer aus Argentinien 6:3, 6:4, 7:6 (7:4).

In der dritten Runde trifft Nadal am Freitag auf den an Position 28 gesetzten Bosnier Damir Dzumhur. Der Weltranglistenerste hat die Australian Open bislang einmal im Jahr 2009 gewonnen, insgesamt hat Nadal bei 16 Grand-Slam-Turnieren triumphiert.