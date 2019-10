Nadal sagt Masters-Teilnahme in Shanghai ab

Hamburg (SID) - Tennis-Superstar Rafael Nadal hat seine Teilnahme am bevorstehenden ATP-Mastersturnier in Shanghai verletzungsbedingt abgesagt. Der spanische Weltranglistenzweite laboriert weiterhin an einer Entzündung im linken Handgelenk, die er sich beim Laver Cup zugezogen hatte.

Entzündung im Handgelenk: Nadal sagt Shanghai-Start ab © SID

"Ich bin sehr traurig, dass ich nicht mitspielen kann", sagte Nadal, der am 19. Oktober seine langjährige Freundin Maria Francisca Perello heiraten wird. Seine Rückkehr auf die Tour ist für das letzte Masters der Saison Ende Oktober in Paris-Bercy geplant.