Nadal startet mit lockerem Pflichtsieg - Thiem gibt auf

Wimbledon (SID) - Superstar Rafael Nadal ist mit einem lockeren Pflichtsieg ins Grand-Slam-Turnier in Wimbledon gestartet. In seinem ersten Match nach dem elften Triumph bei den French Open Anfang Juni bezwang der Spanier den Israeli Dudi Sela in 1:50 Stunden 6:3, 6:3, 6:2. Nächster Gegner des 17-maligen Major-Siegers, der im Rasen-Mekka 2008 und 2010 gewonnen hatte, ist entweder Vasek Pospisil (Kanada) oder Michail Kukuschkin (Kasachstan).

Rafael Nadal ist souverän in Runde zwei gezogen © SID

Für Nadals French-Open-Finalgegner Dominic Thiem ist das Turnier dagegen bereits beendet. Der Österreicher musste in seinem Erstrundenmatch gegen Marcos Baghdatis (Zypern) beim Stand von 4:6, 5:7 und 0:2 aufgrund einer Verletzung im Nackenbereich vorzeitig aufgeben. Im Vorjahr hatte Thiem in Wimbledon noch das Achtelfinale erreicht.