Nächste Absage an Löw: Hector fällt aus

Köln (SID) - Bundestrainer Joachim Löw muss im Länderspiel gegen Argentinien am Mittwoch in Dortmund und beim EM-Qualifikationsspiel am darauffolgenden Sonntag in Estland auch auf Jonas Hector verzichten. Aufgrund "neuromuskulärer Probleme" stehe er der Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) nicht zur Verfügung, teilte Hectors Klub 1. FC Köln mit. Der 29 Jahre alte Defensiv-Allroundspieler werde in den nächsten Tagen im Training kürzer treten, betonte der FC.

Jonas Hector fehlt der DFB-Elf verletzungsbedingt © SID

Hector ist bereits der achte Ausfall für die beiden Länderspiele (jeweils 20.45 Uhr/RTL). Leroy Sane, Julian Draxler, Leon Goretzka, Thilo Kehrer, Antonio Rüdiger und Nico Schulz fehlen Löw ebenso wie Torhüter Kevin Trapp. Außerdem zog sich Toni Kroos eine Adduktorenverletzung zu. Ob der Mittelfeldchef zur Verfügung steht, blieb zunächst offen. Nach Hectors Absage stehen nur noch 20 Spieler im DFB-Aufgebot.