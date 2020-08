Nächste Leihe: HSV-Profi Bates nach Brügge

Hamburg (SID) - Fußball-Zweitligist Hamburger SV verleiht seinen schottischen Profi David Bates (23) für eine Saison an Cercle Brügge. Der belgische Erstligist erhält laut Mitteilung vom Freitag im Anschluss eine Kaufoption. In der vergangenen Saison war der Innenverteidiger an den englischen Zweitligisten Sheffield Wednesday ausgeliehen.