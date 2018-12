Nächste Niederlage für Nowitzki - nächster Sieg für Schröder

Oakland (SID) - Fünftes Spiel, fünfte Niederlage: Die Dallas Mavericks bleiben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA nach dem Comeback ihres Superstars Dirk Nowitzki (40) auf der Suche nach dem Erfolgsrezept. Beim Meister Golden State Warriors unterlagen die Texaner 116:120 und rutschten in der Western Conference auf den elften Platz ab.

Fünfte Niederlage für Nowitzki seit dem Comeback © SID

Nowitzki, der wegen Problemen am linken Fuß die ersten 26 Saisonspiele verpasst hatte, spielte 12:19 Minuten und erzielte drei Punkte. Nationalspieler Maximilian Kleber kam in exakt derselben Spielzeit auf fünf Punkte und drei Rebounds. Matchwinner für die Warriors waren Kevin Durant (29 Punkte), der Schwede Jonas Jerebko (23) und Steve Curry (22).

Den vierten Sieg in Serie feierten Dennis Schröders Oklahoma City Thunder, die gleichauf mit den Denver Nuggets noch vor dem Titelverteidiger im Westen der NBA an der Spitze liegen. Bei den Utah Jazz gewannen die Gäste vor allem dank Paul George (43 Punkte, 14 Rebounds) 107:106. Schröder, der nach einer Sperre wieder auf dem Parkett stand, erzielte in 26:42 Minuten Spielzeit elf Punkte.