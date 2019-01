Nächste Niederlage für Schröder und Oklahoma

Oklahoma City (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder hat mit Oklahoma City Thunder in der nordamerikanischen Profiliga NBA die zweite Niederlage in Folge kassiert. Der Braunschweiger kam beim 128:138 nach Verlängerung gegen die weiter ohne ihren verletzten Superstar LeBron James angetretenen Los Angeles Lakers wieder von der Bank und erzielte in 17 Minuten neun Punkte.

Schröder kam wieder von der Bank © SID

Paul George und Russell Westbrook waren mit 27 bzw. 26 Punkten die besten Werfer der Thunder, die in der Eastern Conference trotz der 18. Saisonpleite weiter Dritter hinter Meister Golden State Warriors und den Denver Nuggets (beide 14 Niederlagen) sind.

LeBron James fehlte den Lakers nun bereits das zwölfte Spiel in Folge. Für ihn in die Bresche sprang in Oklahoma City Kyle Kuzma, der mit 32 Punkten bester Werfer der Partie war. James laboriert noch einer Leistenzerrung, soll aber kommende Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.