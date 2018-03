Nächste Niederlage für Zipser und die Bulls - Howard knackt 30/30-Marke

Chicago (SID) - Der deutsche Basketball-Nationalspieler Paul Zipser hat mit den Chicago Bulls in der NBA eine weitere Niederlage kassiert. Gegen die Denver Nuggets verloren die Bulls mit 102:135. Zipser, der keine gute Quote verbuchte, kam in 18 Minuten Einsatzzeit auf sechs Punkte. Dabei verwandelte der 24-Jährige lediglich zwei von neun Würfen aus dem Feld. Chicago kann die Play-offs nicht mehr erreichen.

Unterdessen gelang Superstar Dwight Howard beim 111:105 seiner Charlotte Hornets bei den Brooklyn Nets ein ganz seltenes Kunststück. Der Center holte 32 Punkte und 30 Rebounds und knackte damit die 30/30-Marke. Zuvor war dies in den vergangenen 36 Jahren lediglich Kevin Love (2010 für die Minnesota Timberwolves) gelungen. "Glückwunsch an Dwight Howard, dem neuen Mr. 30/30. Was für eine Nacht", twitterte Love.