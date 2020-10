Nächste Spielabsage in der 3. Liga: Wieder trifft es Zwickau

Köln (SID) - Die Corona-Pandemie hat zur nächsten Spielabsage in der 3. Fußball-Liga geführt. Nach zwei Coronafällen beim Aufsteiger SC Verl wurde die für Samstag (14.00 Uhr) angesetzte Partie des 8. Spieltags gegen den FSV Zwickau verschoben. Bereits am Freitag war die Begegnung der SpVgg Unterhaching beim Halleschen FC verlegt worden, die Hachinger Mannschaft war nach einem positiven Test geschlossen in Quarantäne gegangen.

Für Zwickau ist es die zweite coronabedingte Absage © SID

Für Zwickau ist es bereits das zweite Spiel, das nach einem Coronafall ausfällt. Schon das Heimspiel gegen Türkgücü München wurde kurzfristig abgesagt, es soll am 4. November nachgeholt werden. Wann die Partie in Verl stattfindet, steht noch nicht fest, auch das Spiel zwischen Halle und Unterhaching ist noch nicht neu angesetzt worden.