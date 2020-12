Nächster Ausfall für Gislason: Kreuzbandriss bei Suton

Köln (SID) - Nächster Rückschlag für Handball-Bundestrainer Alfred Gislason: Nationalspieler Tim Suton (24) vom TBV Lemgo Lippe hat sich wie befürchtet am Sonntag im Auswärtsspiel beim SC Magdeburg einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zugezogen. Dies ergaben entsprechende Untersuchungen. Der Rückraumspieler wird für den Rest der Saison ausfallen und verpasst damit auch die Weltmeisterschaft im Januar in Ägypten.

Nach Semper: Auch Tim Suton zieht sich Kreuzbandriss zu © SID

Nach Franz Semper, der ebenfalls wegen eines Kreuzbandrisses ausfällt, und der coronabedingten Absage von Abwehrchef Patrick Wiencek vom THW Kiel muss Gislason bei seinem Turnier-Debüt damit auf mindestens drei prominente Spieler verzichten.

"Tim war richtig gut in Form, explosiv und spielfreudig und kam nach seiner neunmonatigen Verletzungspause von Spiel zu Spiel zuletzt immer besser in Schwung und hatte entscheidenden Anteil an unseren Punktgewinnen", sagte Lemgos Geschäftsführer Jörg Zereike: "Seine erneute schwere Verletzung ist ein echter Schlag ins Kontor."

Suton hatte sich bereits im Oktober 2019 einen Kreuzbandriss zugezogen - allerdings im rechten Knie.