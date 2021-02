Nächster Dämpfer für Arsenal ohne Rotsünder Leno

Köln (SID) - Ohne Rotsünder Bernd Leno im Tor hat der FC Arsenal in der englischen Fußball-Meisterschaft im Kampf um einen Europacup-Platz einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Durch das 0:1 (0:1) beim früheren Europapokalsieger Aston Villa kassierten die Gunners, bei denen nach Lenos Platzverweis am vergangenen Mittwoch beim 1:2 bei den Wolverhampton Wanderers der Australier Matthew Ryan zwischen den Pfosten stand, ihre zweite Niederlage in Serie und blieben schon zum dritten Mal nacheinander ohne Sieg.

Ohne Leno: Nächste Niederlage für Arsenal © SID

In Birmingham rannte Arsenal fast über die gesamte Spieldauer vergeblich einem Rückstand hinterher. Die Gastgeber waren bereits nach zwei Minuten durch Ollie Watkins in Führung gegangen.

Durch die neuerliche Pleite sind die Chancen der Londoner auf die Teilnahme am internationalen Geschäft weiter gesunken.