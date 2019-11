Nächster Dämpfer für Kahuns Penguins

New York (SID) - Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Dominik Kahun und die Pittsburgh Penguins tun sich in der nordamerikanischen Profiliga NHL derzeit weiter schwer. Durch das 1:2 bei den New Jersey Devils ging Kahuns Team bereits zum vierten Mal in den den vergangenen sechs Begegnungen geschlagen vom Eis. Aufgrund ihrer durchwachsenen November-Bilanz belegen die Penguins, bei denen Kahun gegen die Devils unauffällig blieb, im Rennen der Klubs aus dem Osten um die Play-off-Plätze weiter nur den achten Rang.