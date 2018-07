Nächster Favoritensturz: Vorjahresfinalist Cilic scheitert in Runde zwei

Wimbledon (SID) - Beim Rasen-Grand-Slam in Wimbledon hat es den nächsten frühen Favoritensturz gegeben. Der an Nummer drei gesetzte Vorjahresfinalist Marin Cilic verlor am Donnerstag überraschend in der zweiten Runde gegen den Argentinier Guido Pella 6:3, 6:1, 4:6, 6:7 (3:7), 5:7. Der Kroate wäre ein möglicher Halbfinal-Gegner für Titelverteidiger Roger Federer gewesen.

Für Cilic ist bereits in der zweiten Runde Schluss © SID

Bei den Männern waren vor Cilic mit dem Bulgaren Grigor Dimitrow, French-Open-Finalist Dominic Thiem (Österreich/Nr. 7) und David Goffin (Belgien/Nr. 10) bereits drei weitere Top-10-Spieler früh gescheitert. Bei den Frauen sind sogar bereits fünf Spielerinnen aus den ersten zehn der Weltrangliste ausgeschieden, darunter die zweimalige Titelgewinnerin Petra Kvitova (Tschechien) und Australian-Open-Champion Caroline Wozniacki (Dänemark).