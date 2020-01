Nächster Kenianer: Auch Alfred Kipketer vorläufig suspendiert

Köln (SID) - Wenige Tage nach dem ehemaligen Marathon-Weltrekordler Wilson Kipsang (37) ist in Alfred Kipketer (23) ein weiterer kenianischer Läufer von der unabhängigen Integritätskommission AIU des Leichtathletik-Weltverbandes World Athletics wegen Verstößen gegen die Anti-Doping-Regeln vorläufig suspendiert worden. Wie die AIU bekannt gab, werden dem 800-m-Läufer Versäumnisse bei der Meldepflicht vorgeworfen.

Alfred Kipketer (r.) ist vorläufig suspendiert © SID

Kipsang, Olympiadritter von London 2012, muss sich wegen des gleichen Vergehens sowie angeblicher Manipulation verantworten. Sollten sich die Vorwürfe gegen Kipsang und/oder Kipketer bewahrheiten, wäre dies für den ramponierten Ruf der kenianischen Leichtathletik ein weiterer Imageverlust. Das ostafrikanische Land steht schon seit Längerem unter Doping-Generalverdacht.

World Athletics hatte Kenia im November 2018 bei der Einteilung in die neu geschaffenen Dopingkategorien in die Gruppe A der "Hochrisikoländer" eingestuft. Zwei Jahre zuvor hatte sogar das Aus für die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro gedroht. Dies konnte erst durch ein neues Anti-Doping-Gesetz verhindert werden.