Nächster Köln-Kiel-Deal: Störche leihen Bisseck aus

Kiel (SID) - Nächster Transfer zwischen Dom-Stadt und Förde: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel leiht Defensiv-Allrounder Yann Aurel Bisseck vom 1. FC Köln aus. Der 18-Jährige erhält bei den Störchen einen Vertrag bis Sommer 2020, wie der Tabellen-Fünfte am Donnerstag bekannt gab. Bisseck hatte bereits als 16-Jähriger sein Bundesliga-Debüt gefeiert.

U-18-Nationalspieler Bisseck verlängert beim FC bis 2022 © SID

Zuletzt hatten sich die Kölner immer wieder in Kiel bedient. Der Aufstiegsaspirant hatte erst am Mittwoch Offensivspieler Kingsley Schindler (25) für die nächste Saison verpflichtet, der ablösefreie Profi erhält einen Vertrag bis 2023. Vor dieser Saison hatte der Traditionsklub bereits Trainer Markus Anfang, den früheren Holstein-Kapitän Rafael Czichos und über den Umweg FC Midtjylland auch Außenstürmer Dominick Drexler an den Rhein gelockt.