Nächster Platzverweis: Naldo fliegt erneut vom Platz

Dijon (SID) - Der langjährige Fußball-Bundesligaprofi Naldo hat bei seinem neuen Klub AS Monaco erneut für äußerst negative Schlagzeilen gesorgt. Der Brasilianer sah beim 0:2 (0:1) bei Dijon FCO abermals die Rote Karte (60.) - und kassierte damit im dritten Spiel in der Ligue 1 bereits seinen zweiten Platzverweis. Ein Novum in den vergangenen 30 Jahren in Frankreichs höchster Fußballliga.

Für Naldo (M.) läuft es in Monaco alles andere als rund © SID

Monaco bleibt somit Vorletzter, der Abstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt drei Punkte. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Trainer Thierry Henry sorgten Chang-Hoon Kwon (24.) und Naim Sliti (69.) für die 13. Saisonniederlage.

Naldo, der erst Anfang Januar vom deutschen Vizemeister Schalke 04 ins Fürstentum gewechselt war, hatte bereits am vergangenen Wochenende Rot gesehen.