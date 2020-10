Nächster Verletzter: Auch Selke fehlt Werder

Bremen (SID) - Werder Bremen gehen die Mittelstürmer aus. Neben dem für Wochen außer Gefecht gesetzten Niclas Füllkrug muss Trainer Florian Kohfeldt im Bundesliga-Duell am Samstag bei Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr/Sky) auch auf Davie Selke verzichten. "Davie Selke befindet sich mit seinen Leistenproblemen aktuell in Behandlung in Berlin und wird auch bis Anfang kommender Woche dort bleiben", sagte Werders Leiter Profifußball Clemens Fritz am Mittwoch.

Selke wird Bremen vorerst nicht zur Verfügung stehen © SID

Füllkrug fehlt sogar bis Ende November aufgrund einer Muskelverletzung in der Wade. Der 27-Jährige hat in dieser Saison vier der bisherigen sieben Werder-Tore in der Bundesliga erzielt, Selke traf bislang ein Mal. Der einzig verbliebene zentrale Stürmer im Aufgebot der Grün-Weißen ist Josh Sargent, der in dieser Bundesliga-Saison noch nicht jubeln durfte.