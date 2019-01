Nächster personeller Rückschlag für DEG: Saison-Aus für Huß

Düsseldorf (SID) - Die Verletzungsmisere bei der Düsseldorfer EG reißt nicht ab: Der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) muss für den Rest der Saison auf Verteidiger Johannes Huß verzichten. Der 20-Jährige erlitt beim Sieg (4:3) gegen die Augsburger Panther am Sonntag nach einem Check seines Gegenspielers einen Abriss des Labrums in der Schulter. Das gaben die Rheinländer am Montag bekannt.

Düsseldorf-Fans klebten ein DEG Logo auf den kölner Bus © SID

Am Freitag hatten die Düsseldorfer schon den Ausfall von Jung-Nationalspieler Leon Niederberger vermelden müssen. Der Stürmer hatte sich gegen die Nürnberg Ice Tigers (1:3) die gleiche Schulterverletzung zugezogen und fällt ebenfalls bis Saisonende aus.