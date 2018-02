Nächstes Erstunden-Aus: Mischa Zverev unterliegt Berdych

Rotterdam (SID) - Mischa Zverev ist beim ATP-Turnier in Rotterdam in der ersten Runde ausgeschieden. Der Tennisprofi aus Hamburg unterlag dem an Position sechs gesetzten Tschechen Tomas Berdych 5:7, 3:6. Für den 30 Jahre alten Zverev war es im sechsten Match im Jahr 2018 bereits die fünfte Niederlage.

Erstrundenaus für Mischa Zverev in Rotterdam © SID

Bei den Australian Open hatte Zverev gegen den späteren Halbfinalisten Chung Hyeon beim Stand von 2:6, 1:4 aufgeben müssen. Er war von einer Schulterverletzung und von einem Infekt beeinträchtigt in das Turnier gegangen und hatte deswegen auch beim Davis-Cup-Erstrundensieg in Australien (3:1) Anfang Februar gefehlt.

Bei seinem Comeback vergangene Woche in Montpellier verlor Zverev gegen den Franzosen Benoit Paire. Lediglich im ersten Spiel das Jahres in Brisbane war ihm zumindest der Einzug in die zweite Runde gelungen.