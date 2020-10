Nächstes Rennen, nächster Weltrekord: Cheptegei bei der Halbmarathon-WM im Rampenlicht

Hamburg (SID) - Viertes Rennen des Jahres mit dem vierten Weltrekord? Der neue Lauf-Superstar Joshua Cheptegei steht zum Abschluss seiner Saison noch einmal im Rampenlicht. Am Samstag (12.30 Uhr/Livestream auf Youtube-Channel von World Athletics) peilt der 24-Jährige aus Uganda bei der Halbmarathon-WM im polnischen Gdynia sein nächstes Gold an. Und vielleicht fällt bei Cheptegeis Debüt über die 21,1 km ja auch wieder der Weltrekord.

Cheptegei bei der Halbmarathon-WM im Rampenlicht © SID

"Ich bin hungrig auf den Titel, das wäre sehr speziell für mich", sagte Cheptegei, dessen größer Konkurrent um Gold wohl sein erst 19 Jahre alter Teamkollege Jacob Kiplimo sein wird. "Ich hoffe, die Straßen werden mich gut behandeln", sagte Bahn-Spezialist Cheptegei. Der Weltrekord von Abraham Kiptum (Kenia) steht seit zwei Jahren bei 58:18 Minuten. Kenias Titelverteidiger Geoffrey Kamworor, der Anfang des Jahres in einen Autounfall verwickelt war, wird in Gdynia nicht am Start sein.

Amanal Petros, der zusammen mit Melat Kejeta (Kassel) das deutsche Team anführt, träumt von einem Platz unter den besten Zehn. "Ich will dort Bestzeit laufen, eine Zeit unter 62 Minuten ist mein klares Ziel", sagte der Wattenscheider.

Cheptegei hat mit seinen bisherigen drei Rennen des Jahres für jede Menge Aufsehen gesorgt. Vor gut einer Woche verbesserte der 10.000-m-Weltmeister den Weltrekord über diese Strecke um über sechs Sekunden auf 26:11,00 Minuten. Zuvor war Cheptegei in diesem Jahr bereits Weltrekorde über 5000 m auf der Bahn und 5 km auf der Straße gelaufen.