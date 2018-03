Nächstes Sportlerpaar: Ex-HSV-Kicker Behrami und Alpin-Star Lara Gut

Zürich (SID) - Der Schweizer Sport hat ein neues Promipaar. Wie die alpine Skirennfahrerin Lara Gut auf ihrer Facebook-Seite verkündete, ist die 26-Jährige mit dem Profifußballer Valon Behrami liiert, der in der Saison 2014/15 in der Bundesliga für den Hamburger SV spielte. Aktuell spielt der 32 Jahre alte Nationalspieler in Italien für Udinese Calcio.

Glück in der Liebe: Lara Gut und Behrami sind ein Paar © SID

"Mit Valon habe ich die Kraft erfahren, wie es ist, zu zweit zu sein und eine Person neben sich zu haben, die dich an die Hand nimmt und dich nie alleine lässt. Valon ist das Schönste, was mir je passieren konnte", schrieb Lara Gut, die in der Saison 2015/16 den alpinen Gesamt-Weltcup gewonnen hatte.

2014 in Sotschi hatte sie Olympiabronze in der Abfahrt gewonnen. Im Februar in Pyeongchang war sie im Super-G als Vierte um eine Hundertstelsekunde an einer erneuten Medaille vorbeigefahren.