Nagelsmann erwartet kein Energieproblem: "Reserven angefressen"

Leipzig (SID) - Mit ein paar zusätzlichen Kilos auf den Rippen und "zu viel Energie" geht Trainer Julian Nagelsmann von Bundesligist RB Leipzig in die neue Saison. "Ich habe mir ein paar Reserven angefressen. Wie ein Tier, das in den Winterschlaf geht", sagte der 33-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Saisonstart am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen den FSV Mainz 05 schmunzelnd.

Nagelsmann und Leipzig treffen im DFB-Pokal auf Nürnberg © SID

Ein Energieproblem erwartet Nagelsmann für sich selbst trotz des stressigen Terminplans nicht. Die Menschen in seiner Nähe behaupten, er habe zurzeit "ein bisschen zu viel Energie", verriet der RB-Trainer: "Sie wären froh, wenn die Saison richtig anstrengend wird für mich, dass ich ein bisschen ruhiger werde."