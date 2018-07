Nagelsmann kritisiert "Hang nach Maximierung"

Zuzenhausen (SID) - Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim sieht die Gier nach dem Maximum in der heutigen Gesellschaft kritisch - er hat sich auch deshalb (vorerst) gegen einen Wechsel zu Real Madrid entschieden. "Das große Problem unserer Gesellschaft ist der Hang nach Maximierung. Es geht nur noch darum, krasser zu sein als der Nachbar. Das größte Auto, das größte Bankkonto, das größte Haus zu haben. Da will ich nicht dabei sein", sagte Nagelsmann dem Fachmagazin 11Freunde.

Nagelsmann kritisiert Gier in der Gesellschaft © SID

Der 31-Jährige wird im kommenden Sommer zum Ligarivalen RB Leipzig wechseln, obwohl angeblich auch die Königlichen an einer Verpflichtung interessiert gewesen sein sollen. "Vielleicht hätte ich den Job bei Real Madrid bekommen, wenn ich Vollgas gegeben hätte", sagte Nagelsmann: "Wenn meine Trainerkarriere einigermaßen weiterläuft, bietet sich vielleicht später noch einmal die Gelegenheit, einen Verein in dieser Kategorie zu übernehmen. Auch aus familiären Gründen passte es gerade nicht so gut, ins Ausland zu wechseln."