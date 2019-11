Nagelsmann lobt Paderborn: "Coole Truppe"

Leipzig (SID) - Trainer Julian Nagelsmann hat sich positiv über Bundesliga-Schlusslicht SC Paderborn geäußert. "Paderborn ist eine coole Truppe. Mir gefällt, wie die Mannschaft von hinten herausspielt und mutig in der Spieleröffnung ist. Ich mag den Ansatz der Paderborner", sagte Leipzigs Coach vor dem Duell in der Fußball-Bundesliga bei den Ostwestfalen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Trainer Julian Nagelsmann lobt Aufsteiger SC Paderborn © SID

Nach dem 2:2 in der Champions League gegen Benfica Lissabon und dem vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale erwartet Nagelsmann ein "Charakterspiel". Seine Jungs hätten nach der Partie gegen Benfica einiges zu verarbeiten gehabt, "daher muss gegen Paderborn wieder Moral bewiesen werden", sagte der 32-Jährige.

Der Chefcoach forderte, dass sein Team den Erfolg aus der Königsklasse bestätigt. "Der Spielverlauf gegen Benfica gibt uns das Selbstvertrauen, schwierige Situationen zu meistern", meinte Nagelsmann. Seine Mannschaft hatte gegen Lissabon durch zwei Tore von Emil Forsberg in der Schlussphase den fürs Weiterkommen notwendigen Punkt gerettet.

Stammtorwart Peter Gulacsi fällt gegen Paderborn aus. Der Ungar hatte sich gegen Lissabon eine Schädelprellung zugezogen. Die Einsätze von Dayot Upamecano (Prellung), Yussuf Poulsen und Marcel Halstenberg (beide Probleme im Adduktorenbereich) sind fraglich. Abwehrspieler Ibrahima Konate (Muskelfaserriss) fällt definitiv bis zum Ende der Hinrunde aus, teilte der Klub mit.