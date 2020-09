Nagelsmann lobt Sörloth, aber: "Haben auch andere an der Angel"

Leipzig (SID) - Trainer Julian Nagelsmann hat das Interesse am norwegischen Nationalstürmer Alexander Sörloth bestätigt. "Er ist ein guter Spieler, aber wir haben noch zwei, drei andere an der Angel. Derjenige, mit dem wir uns als erstes einigen, wird dann hier stehen", sagte Nagelsmann in der Pressekonferenz vor dem Bundesligastart am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) zu Hause gegen den FSV Mainz 05.

Nagelsmann bestätigt Interesse an Alexander Sörloth © SID

Sörloth, der von Crystal Palace aus England an den türkischen Erstligisten Trabzonspor ausgeliehen ist, soll Medienberichten zufolge kurz vor einem Wechsel nach Leipzig stehen. Als Ablöse ist eine Summe von 22 Millionen Euro im Gespräch.

Sörloth, der in der norwegischen Nationalmannschaft an der Seite von Dortmund-Star Erling Haaland stürmt, konnte in Leipzig die abgewanderten Timo Werner (FC Chelsea) und Patrik Schick (Bayer Leverkusen) ersetzen.