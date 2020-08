Nagelsmann sieht RB Leipzig für Atletico-Duell gut gerüstet

Leipzig (SID) - Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig blickt selbstbewusst auf das Viertelfinale der Champions League am Donnerstag (21.00 Uhr) gegen Atletico Madrid. "Wir sind froh, dass wir im Viertelfinale sind, und versuchen, noch ein, zwei Runden weiterzukommen", sagte Nagelsmann vor dem Abflug zum Finalturnier in Lissabon am Samstag: "Das wäre ein großer Wunsch und eine schöne Sache."

Selbstbewusst vor Atletico-Spiel: Julian Nagelsmann © SID

Sein Team habe eine gute Vorbereitung absolviert. In den kommenden Tagen gehe es nun vor allem darum, die "körperliche Frische" und die "nötige Gier" aufzubauen.

Im Duell mit Madrid rechnet Nagelsmann mit einem Geduldsspiel. "Atletico ist sehr erfahren darin, lange die Null zu halten. Wir werden nicht sofort alles nach vorne werfen", sagte er. Gefragt sei ein "guter Mittelweg aus Kontervermeidung und eigener Torgefahr".

Auf die Stärken des spanischen Top-Klubs sieht sich Nagelsmann gut vorbereitet. "Ich habe den Plan im Kopf, die Spieler kennen ihn auch schon. Wir wissen, was wir machen wollen und wie die Herangehensweise ist", sagte Nagelsmann.