Nagelsmann trotzt Personalproblemen: "Bekommen das irgendwie hin"

Sinsheim (SID) - Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim will trotz der großen Personalprobleme im Saisonendspurt um die Teilnahme an der Champions League kämpfen. "Das sind keine super Voraussetzungen, das ist klar. Aber wir haben Leute auf der Bank, die es sehr gut machen. Irgendwie werden wir das schon hinbekommen", sagte der Coach am Freitag nach dem 3:1 (1:1) gegen Hannover 96.

Mit Personalproblemen: Hoffenheims Julian Nagelsmann © SID

Hoffenheim muss in den letzten beiden Partien beim VfB Stuttgart und gegen Borussia Dortmund wahrscheinlich auf die verletzten Serge Gnabry (Oberschenkel) und Kerem Demirbay (Sprunggelenk) verzichten. Beiden prognostizierte Nagelsmann das Saison-Aus. Zudem fehlt der Tscheche Pavel Kaderabek in Stuttgart wegen einer Gelbsperre.

Das Saison-Aus für Dennis Geiger ist schon länger besiegelt. Gegen Hannover fehlten zudem die verletzten Stefan Posch und Benjamin Hübner. Immerhin kehrt der am Freitag gesperrte Florian Grillitsch gegen Stuttgart in die Mannschaft zurück.