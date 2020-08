Nagelsmann verspricht "120 Prozent" im Duell gegen PSG

Lissabon (SID) - Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig verspricht Paris St. Germain im Halbfinale der Champions League einen heißen Tanz. "Wir werden morgen bei 120 Prozent sein und dem Gegner alles abverlangen", sagte der 33-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem Duell gegen den französischen Serienmeister am Dienstag (21.00 Uhr/Sky und DAZN).

Julian Nagelsmann möchte mit Leipzig ins Finale © SID

Alle im Team seien "gierig weiterzukommen und die nächsten Schritte zu geben", verriet Nagelsmann. Neben viel Leidenschaft brauche es gegen die Mannschaft um Neymar und Kylian Mbappe aber auch Ruhe am Ball für die Überraschung. "Wir können ihnen am meisten weh tun", sagte der RB-Trainer, "wenn wir versuchen, das Heft des Handelns selbst in die Hand zu nehmen und selber Dinge kreieren."