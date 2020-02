Nagelsmann vor Liga-Gipfel in München: "So ganz blind sind wir nicht"

Leipzig (SID) - Trainer Julian Nagelsmann von Verfolger RB Leipzig sieht das Bundesliga-Spitzenspiel am Sonntag (18:00 Uhr/Sky) bei Tabellenführer Bayern München nicht als "Endspiel" für das Titelrennen an. "Es ist weiterhin alles offen, egal wie es ausgeht", sagte Nagelsmann (32) am Freitag: "Aber natürlich erzähle ich auch kein Geheimnis, dass es schwieriger wird, wenn Bayern gewinnt und vier Punkte Vorsprung hat."

Nagelsmann trifft mit seinem Team am Sonntag auf Bayern © SID

Nach drei Pflichtspielen in Serie ohne Sieg "strotzen wir nicht gerade vor Selbstvertrauen", gab der RB-Trainer zu, "es ist auch keine Schande, das zuzugeben". Trotzdem werde man sich in München "nicht verstecken", denn: "Wir haben immer noch die zweitmeisten Punkte aller Bundesliga-Mannschaften. So ganz blind sind wir nicht."

Bei den Bayern machte Nagelsmann einen "unglaublichen Fortschritt im Vergleich zur Hinrunde" aus. Man habe zuletzt wieder gesehen, so Nagelsmann: "Wenn sie wirklich müssen, dann sind sie nicht die schlechteste Truppe."