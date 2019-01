Nagelsmann will "wundervolle Jahre" krönen

Zuzenhausen (SID) - Vor seinem Wechsel zum Fußball-Bundesligisten RB Leipzig will Trainer Julian Nagelsmann die "wundervollen Jahre" bei der TSG Hoffenheim mit einem "positiven Abschluss" krönen.

Nagelsmann will die Saison positiv abschließen © SID

Die TSG hatte zuletzt sechsmal nacheinander unentschieden gespielt, liegt als Tabellensiebter aber noch immer auf Tuchfühlung zu den internationalen Plätzen. Helfen wird laut Nagelsmann in den kommenden Monaten die Tatsache, dass Hoffenheim im DFB-Pokal und im Europacup bereits ausgeschieden ist.

"Wir werden uns anders entwickeln können, weil wir mehr Trainingszeit bekommen. Da haben wir schon in der vergangenen Saison einige Schritte nach vorne gemacht, die wir auch dieses Jahr gehen könnten", sagte Nagelsmann. Ähnlich sah es Kapitän Kevin Vogt: "Wir können viel mehr trainieren. Wir wollen angreifen und in die Spitzengruppe rein", sagte er.

Verzichten musste Nagelsmann am Montag auf Ermin Bicakcic, Kerem Demirbay und Reiss Nelson. Abwehrspieler Bicakcic (28) fehlte bei der Einheit in Zuzenhausen aufgrund einer Erkältung, Mittelfeldspieler Demirbay (25) trainierte wegen muskulärer Probleme individuell. Beide hatten bereits am Sonntag beim Laktattest gefehlt. Der 19-jährige Nelson, der bis zum Saisonende vom FC Arsenal ausgeliehen ist, verpasste die erste Einheit aus familiären Gründen. Der Angreifer weilt noch in seiner englischen Heimat.