Nagelsmanns Ziel: Zum ersten Mal Gruppenphase überstehen

Leipzig (SID) - Trainer Julian Nagelsmann vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig hat vor dem Start der Champions League am Dienstag bei Benfica Lissabon (21.00 Uhr/DAZN) noch einmal das Ziel der Sachsen klar benannt. Die Erwartungen des Klubs wären erfüllt, "wenn wir das erste Mal in der Klubgeschichte die Gruppenphase überstehen", sagte der 32-Jährige dem kicker.

Nagelsmann möchte mit RB die Gruppenphase überstehen © SID

Zu einem Abschneiden in der K.o.-Phase wollte sich Nagelsmann nicht konkret äußern. "Und dann liegt es natürlich auch ein bisschen am Losglück. Man hat das letztes Jahr bei Ajax gesehen, die plötzlich in einem Run waren", sagte Nagelsmann über den niederländischen Meister, der erst im Halbfinale an Tottenham Hotspur gescheitert ist.

Dass Leipzig eine relativ leichte Gruppe zugelost bekam, wollte Nagelsmann so nicht stehen lassen. "Benfica wird seit Jahren in Portugal Meister und spielt in Champions League und Europa League sehr erfolgreich. Zenit wird ebenfalls oft Meister und war international auch schon sehr erfolgreich. Und Lyon hat zahlreiche hochtalentierte Spieler", meinte der RB-Coach.