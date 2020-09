Nairo Quintana: "Ich habe nichts zu verbergen" - Verdächtige wieder frei

Marseille (SID) - Der kolumbianische Radprofi Nairo Quintana hat alle Doping-Anschuldigungen zurückgewiesen. Bei seinem Team Arkea-Samsic hatte es nach dem Ende der Tour de France zwei Festnahmen gegeben.

Kapitän des Teams Arkea-Samsic: Nairo Quintana © SID

Er sei ein "sauberer" Fahrer, versicherte Quintana und erklärte, dass "nie eine Dopingsubstanz gefunden" worden sei. "Ich habe nichts zu verbergen und hatte nie etwas zu verbergen", betonte Quintana: "Ich war in meinem ganzen Sportlerleben immer ein sauberer Fahrer."

Die Staatsanwaltschaft in Marseille hat Untersuchungen aufgenommen, nachdem am vergangenen Mittwoch eine Durchsuchung im Hotel des bretonischen Teams stattgefunden hatte. Französischen Medienberichten zufolge steht unter anderem Dayer Quintana - wie sein Bruder Nairo in Diensten der Franzosen - im Fokus der Ermittlungen.

Am Mittwochmorgen bestätigten die Ermittlungsbehörden, dass die beiden Verdächtigen am Dienstagabend aus dem Gewahrsam entlassen wurden. Bei den beiden Personen soll es sich um einen Teamarzt und einen Physiotherapeuten handeln. Bei beiden seien "viele Gesundheitsprodukte und Medikamente gefunden worden".

"Die Untersuchung läuft weiter", betonte Staatsanwältin Dominique Laurens. Sollte es zu einer Anklage kommen, droht den Verdächtigen eine Höchststrafe von fünf Jahren Gefängnis.